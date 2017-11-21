Арда Туран: "Уже хочу уйти из "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран отметил, что хочет покинуть клуб. 30-летний игрок хочет получать больше игровой практики.

– Я уже хочу уйти из "Барселоны". Конечно, это самый великий клуб в мире, и эта идея останется неизменной, – приводит Fanatik слова Турана. – Однако я понимаю, что настал момент принять решение.

Действующий контракт Турана с каталонцами рассчитан до лета 2020 года. В текущем сезоне он не провел ни одного матча за сине-гранатовых. Ранее стало известно, что руководство "Барселоны" готово расстаться с хавбеком, однако не получало предложений по нему.