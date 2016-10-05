Арда Туран: "Хочу закончить свою карьеру в "Барселоне"

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран надеется, что закончит свою карьеру в каталонском клубе. В этом сезоне 29-летний турок, присоединившийся к сине-гранатовым в прошлом году, сыграл во всех семи матчах своей команды.

- "Барселона" - лучшая команда в мире, - цитирует Radyospor Турана. - Чувствую, что прикован к этой футболке. Если я нужен буду "Барсе" на поле лишь в течение минуты, я буду играть эту минуту. Если я должен буду остаться на скамейке запасных, то останусь. Готов отдавать всего себя. Тренер всегда говорит, что доволен мной. Хочу закончить свою карьеру в "Барселоне".