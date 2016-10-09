16:40 | ФУТБОЛ — Испания

Арда Туран: "Барселона" отказалась продавать меня в Китай за 50 миллионов евро"

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Полузащитник "Барселоны" Арда Туран признался, что каталонский клуб отказался его продавать в Китай. Также он не смог объяснить, почему не получал вызова в сборную Турции.

– Когда перешел в "Барселону", не сразу мог играть. В это время "Барселона" получила предложение от китайского клуба в размере 50 миллионов, – цитирует A Bola Турана. – Но "Барселона" отказалась меня продавать.

Почему не вызывался в сборную? Я не спрашивал. Не знаю. Говорят, что игроки требуют денег? Я зарабатываю достаточно много. С чего бы мне просить еще премии?

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