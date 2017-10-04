Арбелоа - Пике: "Кто сеет ветры, тот пожнет бурю"

Бывший защитник сборной Испании Альваро Арбелоа п написал на своей странице в Твиттере ответ на призывы к болельщикам уважительнее относиться к Жерару Пике. Ранее Пике в резкой форме высказался о действиях испанских властей, препятствовавших референдуму о независимости Каталонии. После этого у футболиста произошел конфликт с Серхио Рамосом, а болельщики освистали футболиста "Барселоны".
"Легко неуважительно относиться к любому, кто с тобой не согласен, а потом просить об уважении других. Есть поговорка: "Кто сеет ветры, тот пожнет бурю", - написал Арбеола в Твиттере.
Que fácil es faltar el respeto a cualquiera que se te ponga por delante y luego pedirlo para ti.– Álvaro Arbeloa (@aarbeloa17) 4 октября 2017 г.
Quien siembra vientos, recoge tempestades.
Пике и Рамос поругались из-за референдума о независимости Каталонии //
Жерар Пике: "Я не уйду из сборной" //
Пике против всей Испании. Что дальше?