Арбелоа - Пике: "Кто сеет ветры, тот пожнет бурю"

Бывший защитник сборной Испании Альваро Арбелоа п написал на своей странице в Твиттере ответ на призывы к болельщикам уважительнее относиться к Жерару Пике. Ранее Пике в резкой форме высказался о действиях испанских властей, препятствовавших референдуму о независимости Каталонии. После этого у футболиста произошел конфликт с Серхио Рамосом, а болельщики освистали футболиста "Барселоны".

"Легко неуважительно относиться к любому, кто с тобой не согласен, а потом просить об уважении других. Есть поговорка: "Кто сеет ветры, тот пожнет бурю", - написал Арбеола в Твиттере.