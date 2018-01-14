Арбелоа – игрокам "Реала": "Нужно стиснуть зубы и продолжать работать еще упорнее"

Бывший защитник "Реала" Альваро Арбелоа отметил, что игрокам мадридцев после поражения от "Вильярреала" (0:1) в матче 19-го тура чемпионата Испании нужно стиснуть зубы и работать еще упорнее. Он подчеркнул, что прямо сейчас невозможно изменить сложившуюся ситуацию.

"Это совсем не то, чего бы мы хотели. Но прямо сейчас мы не сможем изменить эту ситуацию. В таких ситуациях есть только один вариант – нужно стиснуть зубы и продолжать работать еще упорнее. Всегда с вами", – написал в Твиттере Арбелоа.

"Реал" идет на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав после 19 матчей 32 очка. Это худший результат команды за 12 лет.