Апелляция Суареса отклонена, игрок пропустит финал Кубка Испании

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес не примет участия в финале Кубка Испании против "Алавеса", сообщает Marca. Апелляционный комитет Федерации футбола страны отклонил его апелляцию на вторую желтую карточку в ответном матче 1/2 финала Кубка против "Атлетико" (1:1). После удаления Суарес отказался уходить в раздевалку и продолжил следить за игрой из подтрибунного тоннеля, что запрещено регламентом. Он оштрафован на 600 евро и еще 350 евро выплатит "Барса".

В финале Кубка Испании "Барселона" сыграет с "Алавесом". Поединок состоится 27 мая в Мадриде.