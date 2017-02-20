Апелляция Неймара отклонена, и суд рассмотрит его обвинение в коррупции

Суд отклонил апелляцию нападающего "Барселоны" Неймара и даст ход делу по обвинению игрока и его отца в коррупции. Также в мошенничестве обвиняются "Барселона" и "Сантос". Как сообщает ESPN, всем участникам сделки по трансферу Неймара из бразильского клуба в испанский будут предъявлены обвинения. Дело было заведено после иска инвестиционной компании, которая владела частью прав на Неймара и считает, что участники сделки скрыли реальную стоимость игрока.

Прокуратура требует для Неймара и его отца двух лет лишения свободы и штрафа в размере 10 миллионов долларов. Хотя тюрьма бразильцу вряд ли грозит, поскольку это его первое обвинение. Также прокурор требует оштрафовать "Барселону" и "Сантос" на 9 и 7 миллионов долларов соответственно.