18:44 | ФУТБОЛ — Испания

Апелляция Неймара отклонена, и суд рассмотрит его обвинение в коррупции

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Суд отклонил апелляцию нападающего "Барселоны" Неймара и даст ход делу по обвинению игрока и его отца в коррупции. Также в мошенничестве обвиняются "Барселона" и "Сантос". Как сообщает ESPN, всем участникам сделки по трансферу Неймара из бразильского клуба в испанский будут предъявлены обвинения. Дело было заведено после иска инвестиционной компании, которая владела частью прав на Неймара и считает, что участники сделки скрыли реальную стоимость игрока.

Прокуратура требует для Неймара и его отца двух лет лишения свободы и штрафа в размере 10 миллионов долларов. Хотя тюрьма бразильцу вряд ли грозит, поскольку это его первое обвинение. Также прокурор требует оштрафовать "Барселону" и "Сантос" на 9 и 7 миллионов долларов соответственно.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Доигрался. Гильотина.

19:34

Ботаникум

Неймар-папашка, похоже, тот ещё "прострел", вполне достойный зачисления в число "чайкиных-сынов"!

19:22

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