Апелляция "Барселоны" на трехматчевую дисквалификацию Неймара отклонена

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации отклонил апелляцию "Барселоны" на дисквалификацию форварда Неймара на 3 матча за поведение в матче 31-го тура чемпионата Испании с "Малагой" (0:2). Бразилец, получивший красную карточку на 65-й минуте, саркастически поаплодировал судье, уходя с поля. Комиссия рассмотрела видеозапись данного эпизода и приняла решение отстранить форварда на еще две игры. Таким образом, футболист уже пропустил матч с "Реал Сосьедад", а также не сможет сыграть с "Реалом" в эти выходные.

Каталонцы подали апелляцию, настаивая на том, что Неймар не выражал несогласия с решением судей. Однако комиссия отклонила эту жалобу, сославшись на то, что представители "Барселоны" не представили никаких доказательств. Тем не менее сине-гранатовые обратились с апелляцией в спортивный арбитражный суд Испании (TAD), заседание которого пройдет сегодня.