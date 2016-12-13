Анзор Кавазашвили: "Превзойти Криштиану Роналду не может никто"

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил мнение, что на данный момент нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду остается недосягаемым для других футболистов. По его словам, форвард заслуженно стал обладателем "Золотого мяча".

- Криштиану Роналду сделал многое для своей сборной на чемпионате Европы-2016: "выстрелил" в самый необходимый момент, - начал Кавазашвили. - Даже когда Криштиану покинул поле из-за травмы в финальном матче, его дух все равно остался в команде, и они победили!

Конечно, в Европе немало талантливых футболистов. Например, Месси. Он признанная, яркая звезда мирового масштаба, но превзойти Роналду на сегодняшний день не может никто. Что-то есть в нем особенное, что привлекает всех: красота ли это, харизма или его удар - не знаю. Такую любовь со стороны зрителей он оправдывает своими голами в ответственных матчах. Криштиану достоин "Золотого мяча". (Любовь КОНЯЕВА)