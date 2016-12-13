14:29 | ФУТБОЛ — Испания

Анзор Кавазашвили: "Превзойти Криштиану Роналду не может никто"

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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил мнение, что на данный момент нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду остается недосягаемым для других футболистов. По его словам, форвард заслуженно стал обладателем "Золотого мяча".

 
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ празднует победу в чемпионате Европы.Пять достижений Криштиану Роналду в 2016 году

- Криштиану Роналду сделал многое для своей сборной на чемпионате Европы-2016: "выстрелил" в самый необходимый момент, - начал Кавазашвили. - Даже когда Криштиану покинул поле из-за травмы в финальном матче, его дух все равно остался в команде, и они победили!

Конечно, в Европе немало талантливых футболистов. Например, Месси. Он признанная, яркая звезда мирового масштаба, но превзойти Роналду на сегодняшний день не может никто. Что-то есть в нем особенное, что привлекает всех: красота ли это, харизма или его удар - не знаю. Такую любовь со стороны зрителей он оправдывает своими голами в ответственных матчах. Криштиану достоин "Золотого мяча". (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Бен Ричардс

В этом году произошла уникальная ситуация, когда "Золотой мяч" получил игрок, не внёсший решающий вклад в победы своих команд - клуба и сборной в главных международных соревнованиях года. В течение нескольких недель до финала ЛЧ Роналдо был травмирован и не выступал за "Реал", а в финале из-за последствий травмы был лишь своей тенью. Позже,уже в финале ЧЕ опять же из-за травмы на первых минутах, вклад в победу лучшего игрока мира состоял в активных подбадриваниях со скамейки запасных. В то же время Гризманн своей блистательной игрой вывел отнюдь не выдающийся "Атлетико" в финал ЛЧ, попутно обыграв явных фаворитов "Барселону" и "Баварию", а затем вывел в финал ЧЕ Францию, став лучшим бомбардиром турнира.Интересно, что бы сейчас говорил Кавазашвили, если бы в финале чемпионата Европы Гризманну чуть повезло, он бы реализовал один из своих моментов и Франция, как все ожидали, стала бы чемпионом. Наверное то же самое только вместо Роналдо,назывался Гризманн.

16:09

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