Антуан Гризманн: "Жаль, что Месси не сыграет в класико"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн признался, что сожалеет о том, что форвард "Барселоны" Лионель Месси не примет участия в матче 10-го тура чемпионата Испании против "Реала". 31-летний аргентинец сломал руку в игре с "Севильей" (4:2).

- Это будет отличный матч, как и все класико, - цитирует Гризманна ESPN. - Жаль, что Месси не сыграет. Но у "Барселоны" есть и другие игроки, которые могут побеждать. "Реалу" же нужна победа, чтобы подняться выше в турнирной таблице. Это будет отличная игра для просмотра.

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