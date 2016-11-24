Антуан Гризманн: "Я пошутил, когда сказал Криштиану Роналду, что ненавижу его"

Нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн отметил, что хорошо относится к форварду "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Ранее португалец рассказал, что встретился с французом во время отпуска в Майами, где Гризманн сказал ему: "Я тебя ненавижу".

– Я и Криштиану Роналду случайно оказались в одном и том же ресторане в Майами, – цитирует L'Equipe Гризманна. – Он был со своей компанией, я со своей. Решил подойти к нему и поздравить с победой на Euro-2016 и в Лиге чемпионов. Сказал ему, что ненавижу, но, безусловно, это была шутка, а не злость в связи с тем, что мои команды уступили в двух больших финалах его.

Испытываю больше уважение к Криштиану Роналду. Думаю, выиграв два больших турнира в 2016 году, он заранее застолбил за собой очередной "Золотой мяч". Безусловно, я очень хотел выиграть чемпионат Европы-2016, а там, возможно, мог бы и на "Золотой мяч" претендовать, но...