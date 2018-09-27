Антуан Гризманн: "Я очень доволен сезоном и хочу выиграть новые титулы"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн заявил, что доволен текущим сезоном. Он также добавил, что хочет продолжить выигрывать трофеи.

- Я очень доволен сезонон, - сказал Гризманн в интервью Marca. - Надеюсь, что выиграю еще больше титулов. Когда вы привыкаете к победам, то постоянно хотите большего. Я также хочу быть лучшим отцом, лучшим футболистом и лучшим человеком.

Гризманн выступает за "Атлетико" с 2014 года. В составе мадридского клуба он становился победителем Лиги Европы и обладателем Суперкубка УЕФА.

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