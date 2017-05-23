Антуан Гризманн: "Я готов покинуть "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн заявил, что он покинет команду, если в другом клубе у него будет больше шансов выиграть титулы. Ранее 26-летний форвард оценил вероятность своего возможного перехода в "Манчестер Юнайтед" в 60 процентов.

– "Атлетико" занял в чемпионате Испании третье место, но игроки хотят большего, – приводит Mirror слова Гризманна. – Мы вышли в полуфинал Лиги чемпионов, до этого был финал. Мы близки к завоеванию титула, но чего-то не хватает. Посмотрим, что будет в будущем, многое зависит от трансферов клуба. Моя семья знает, что я люблю футбол за возможность выигрывать трофеи. Я хочу выигрывать, я достиг того момента, когда недостаточно просто играть и забивать голы. Выигрывать трофеи – это то, что будет влиять на решение о моем будущем. Если мне придется уйти, это не станет проблемой. Я готов уйти.