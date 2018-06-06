Антуан Гризманн: "Я еще не решил, где продолжу карьеру"

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн сказал, что пока не знает, в какой команде он будет играть в следующем сезоне.

- Я думаю о своем будущем, я еще не решил, - цитирует француза The Independent. - Для меня главная цель - Лига чемпионов. С детства хочу выиграть ее.

27-летний нападающий в прошлом сезоне сыграл в 49 матчах во всех турнирах, забил 29 голов и сделал 15 голевых передач. Интерес к нему проявляет "Барселона". Также сообщалось, что он может остаться в "Атлетико".