Антуан Гризманн: "Я бы сделал каминг-аут"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн выразил мнение по поводу нетрадиционной сексуальной ориентации в футболе. По его словам, он не имеет ничего против и уважает каждого.

– Футболисты не говорят об этом, потому что боятся. Мы должны выглядеть сильными и твердыми, но при этом мы боимся того, что о нас говорят люди. Конечно, я ничего не имею против кого-либо, я уважаю всех.

Совершил бы я каминг-аут? Думаю, да. Но, конечно, говорить легко, когда тебе не приходится проходить через это. В футболе много плохих людей, и футболисты просто могут бояться выходить на стадионы и оскорблений в их адрес.