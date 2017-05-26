Антуан Гризманн: "Все трансферные слухи вокруг меня необоснованны, я все еще игрок "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн отметил, что трансферные слухи вокруг него необоснованны. Ранее сам француз оценил вероятность своего перехода в "Манчестер Юнайтед" в шесть баллов по 10-бальной системе. Это интервью футболиста возмутило поклонников "матрасников".

– Все трансферные слухи вокруг меня необоснованны, – написал на своей странице в Твиттере Гризманн. – Я по-прежнему игрок "Атлетико". Мое будущее будет решатьяс в разговоре с моими представителями.