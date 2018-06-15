Антуан Гризманн: "У меня есть вера в "Атлетико" и своих партнеров"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн заявил, что принял решение остаться в клубе и не переходить куда-либо в это трансферное окно. Напомним, последние месяцы Гризманн выбирал между тем, чтобы остаться в "Атлетико" или уйти в "Барселону".

- "Атлетико" предпринимает большие усилия, чтобы сделать команду еще более боеспособной, поэтому я хочу остаться, - цитирует Football-Espana Гризманна. - Я хочу показать всем, что у меня есть вера в команду и в партнеров. Уже в августе мы постараемся завоевать первый титул в новом сезоне.