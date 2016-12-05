Антуан Гризманн: "У Криштиану Роналду перенял бы работоспособность, а у Месси - легкость"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн признал, что форвард "Реала" Криштиану Роналду имеет наибольшие шансы получить "Золотой мяч". Отметим, что француз и португалец вместе с Лионелем Месси вошли в тройку претендентов на премию лучшему игроку года ФИФА.

– Криштиану Роналду переживает хорошие времена, – цитирует RTL Гризманна. – Он выиграл Euro, Лигу чемпионов. Думаю, это играет большую роль в определении победителя. Что я хотел бы от него перенять? Работоспособность. Он трудится много каждый день, чтобы постоянно улучшать игру. А у Месси хотел бы научиться легкости. Он бьет, обводит игроков очень легко, все кажется простым в его исполнении.