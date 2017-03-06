Антуан Гризманн: "Торрес очень нужен "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн поддержал одноклубника Фернандо Торреса, который восстанавливается после черепно-мозговой травмы. Француз оформил дубль в матче чемпионата Испании с "Валенсией" (3:0), посвятив его испанцу.
– Я очень рад, что Торресу уже лучше, – цитирует Le Figaro Гризманна. – Приятно было видеть, что он приехал на игру поддержать нас. Его присутствие само по себе очень важно. Надеюсь, он как можно скорее вернется на поле. Торрес очень нужен "Атлетико".
Ботаникум
Эль-Ниньо,увы, не всегда результативен, как в бытность игроком "Ливерпуля", но он по-прежнему БОЕЦ и выкладывается на поле. Плюс, он - МЕСТНЫЙ! Искренне желаю Торресу скорейшего возвращения в ИГРУ!!!
09:18