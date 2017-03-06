08:47 | ФУТБОЛ — Испания

Антуан Гризманн: "Торрес очень нужен "Атлетико"

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Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн поддержал одноклубника Фернандо Торреса, который восстанавливается после черепно-мозговой травмы. Француз оформил дубль в матче чемпионата Испании с "Валенсией" (3:0), посвятив его испанцу.

– Я очень рад, что Торресу уже лучше, – цитирует Le Figaro Гризманна. – Приятно было видеть, что он приехал на игру поддержать нас. Его присутствие само по себе очень важно. Надеюсь, он как можно скорее вернется на поле. Торрес очень нужен "Атлетико".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Эль-Ниньо,увы, не всегда результативен, как в бытность игроком "Ливерпуля", но он по-прежнему БОЕЦ и выкладывается на поле. Плюс, он - МЕСТНЫЙ! Искренне желаю Торресу скорейшего возвращения в ИГРУ!!!

09:18

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