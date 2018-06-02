Антуан Гризманн: "Решение о моем будущем будет принято до начала чемпионата мира"

Нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн определится со своим будущим до старта чемпионата мира-2018. Ранее сообщалось, что 27-летний француз достиг договоренности с "Барселоной"​.



– Решение о моем будущем будет принято до начала чемпионата мира, – приводит слова Гризманна goal.com.

Напомним, что соглашение Гризманна с "Атлетико" рассчитано до 2022 года. По его условиям, уже этим летом сумма отступных за игрока снизится с 200 миллионов евро до 100.



ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Французы в групповом турнире ЧМ-2018 сыграют с командами Австралии, Перу и Дании.