Антуан Гризманн: "Рад продлить контракт с "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн заявил, что рад продлить контракт с мадридским клубом. Новое соглашение с 26-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2022 года.

– Первое, что я хочу сделать, – это извиниться перед болельщиками, которые неверно поняли мои заявления, – приводит официальный сайт слова Гризманна. – Возможно, я выражался недостаточно точно, возможно, СМИ истолковывали мои слова не так. Но с тех пор как я перешел в "Атлетико", я отдаю всего себя для клуба, моих коллег и тренеров. Я рад продлить контракт. Сейчас я планирую отдохнуть, восстановить силы. После этого я вернусь в "Атлетико" для подготовки к новому сезону.

Гризманн продлил контракт с "Атлетико"