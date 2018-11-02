Антуан Гризманн: "Предпочту посмотреть игру НБА, а не футбольный матч"

Нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн выразил мнение, что футбол менее зрелищен по сравнению с матчами НБА. Чемпион мира-2018 не скрывает, что является поклонником заокеанской баскетбольной лиги.

– Предпочту посмотреть игру НБА, а не футбольный матч, никаких сомнений, – цитирует ESPN Гризманна. – Почему? За счет аспекта шоу. Представления, которые там устраивают во время перерывов, до матчей, то, как представляют игроков, трештокинг баскетболистов. Это спорт, который позволяет мне забыть о моей работе, о футболе.

В текущем сезоне Гризманн провел 14 матчей за "Атлетико", забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.