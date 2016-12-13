Антуан Гризманн - о "Золотом мяче": "Криштиану Роналду и Месси - два монстра"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн польщен третьим местом в голосовании за обладателя "Золотого мяча". По словам француза, он находится на правильном пути, но ему нужно продолжать работать.

Напомним, награду получил форвард "Реала" Криштиану Роналду. На втором месте расположился нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

- Ощущаю большую гордость и радость, - приводит L’Equipe слова Гризманна. - Однако я немного разочарован. Благодарю всех, кто проголосовал за меня. Я нахожусь на правильном пути, но мне необходимо продолжать работать.

Криштиану Роналду и Месси - два монстра, две легенды. Будет непросто вмешаться в борьбу между ними. Но я надеюсь, что 2017 год станет таким же успешным.