10:09 | ФУТБОЛ — Испания

Антуан Гризманн - о "Золотом мяче": "Криштиану Роналду и Месси - два монстра"

0
0
0

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн польщен третьим местом в голосовании за обладателя "Золотого мяча". По словам француза, он находится на правильном пути, но ему нужно продолжать работать.

 
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ празднует победу в чемпионате Европы.Пять достижений Криштиану Роналду в 2016 году

Напомним, награду получил форвард "Реала" Криштиану Роналду. На втором месте расположился нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

- Ощущаю большую гордость и радость, - приводит L’Equipe слова Гризманна. - Однако я немного разочарован. Благодарю всех, кто проголосовал за меня. Я нахожусь на правильном пути, но мне необходимо продолжать работать.

Криштиану Роналду и Месси - два монстра, две легенды. Будет непросто вмешаться в борьбу между ними. Но я надеюсь, что 2017 год станет таким же успешным.

Опрос

Кто лучший из тройки номинантов на приз лучшему футболисту года по версии ФИФА?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: "Золотой мяч"-2016
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ