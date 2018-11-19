Антуан Гризманн: "Нежелание становиться лейтенантом Месси сыграло роль, когда думал о переходе в "Барселону"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн признался, что в его отказе переходить в "Барселону" сыграл роль фактор Лионеля Месси. Француз не захотел оказаться в тени аргентинской звезды каталонцев.

– Возможно, где-то на уровне бессознательного сыграло роль нежелание становиться лейтенантом Месси, – цитирует Goal Гризманна. – Но отказаться было крайне сложно. "Атлетико" сделал все, чтобы я остался. Это были сложные времена. Особенно для моей жены. Я будил ее в три часа ночи, чтобы поговорить об этом.