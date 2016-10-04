Антуан Гризманн: "Мне нужно выиграть трофеи, чтобы бороться с лучшими"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн уверен, что для борьбы с Лионелем Месси и Криштиану Роналду за "Золотой мяч" ему нужно выиграть трофеи. Также он отметил, что готов биться за своих тренеров, так как они верят в него.

- Прежде чем соревноваться наравне с лучшими, мне нужно выиграть трофеи, - цитирует L'Equipe Гризманн. - У Месси и Роналду они есть. Как я уже говорил в прошлом, я хочу быть лучшим. Правда в том, что тренер во многом помогает этому, когда делает все, чтобы игрок чувствовал себя как можно лучше. Я готов биться за своего наставника и в "Атлетико", и в сборной Франции.