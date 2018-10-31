Антуан Гризманн: "Мечтаю выиграть "Золотой мяч"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн признался, что хочет выиграть "Золотой мяч", а также Лигу чемпионов.

- Я не боюсь сказать это: конечно, я хочу выиграть "Золотой мяч", - приводит слова 27-летнего француза ESPN. - Я также мечтаю о победе в Лиге чемпионов. Я мечтаю о многом: хочу иметь трех детей. Эти мечты мотивируют вас, когда вы просыпаетесь по утрам. У меня есть цели, которых я хочу достичь. "Золотой мяч" - это самая высокая награда, которую вы можете получить на личном уровне, самая историческая, самая престижная.

В текущем сезоне Гризманн провел 14 матчей за "Атлетико", забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.

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