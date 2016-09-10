Антуан Гризманн: "Извиняюсь за сказанные публично слова, которые должны были остаться в раздевалке"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн после матча 3-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (4:0) еще раз извинился за критику в адрес своей команды. После двух ничьих на старте сезона француз заявил, что с такой игрой "Атлетико" может бороться за выживание.

– Я хочу извиниться, потому что слова, которые были сказаны публично, должны были остаться в раздевалке, – цитирует AS Гризманна. – Я публично показал пальцем на своих товарищей по команде. Хочу извиниться так же публично. Мне самому в первую очередь нужно было играть лучше.