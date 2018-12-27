Антуан Гризманн: "Испытывал трудности с адаптацией к стилю Симеоне"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн признался, что испытавал трудности с адаптацией к стилю главного тренера мадридского клуба Диего Симеоне. 28-летний француз добавил, что ему помогали партнеры по команде, в частности, защитник Диего Годин.

- Сначала мне было трудно адаптироваться к стилю Симеоне, - приводит слова Гризманна Cadena Ser. - Его основными составляющими являются оборона и бег. Мне пришлось много работать, чтобы привыкнуть. Мне очень помогли партнеры по команде, в частности, Годин. Эти трудности позволили мне стать игроком, который стремится к достижению многих целей.

В текущем сезоне Гризманн провел 24 матча за "Атлетико", забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.

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