Антуан Гризманн: "Хорошо, что Симеоне остался в "Атлетико"

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн признался, что получает удовольствие, выступая за национальную команду. Также он отметил, что рад решению главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне остаться в клубе, несмотря на интерес со стороны "ПСЖ".

– Всегда получаю удовольствие, когда выступаю за сборную Франции, – цитирует Telefoot Гризманна. – Я всегда стараюсь выходить на поле с улыбкой, отдавать всего себя и получать удовольствие. Был разговор с Диего Симеоне по поводу интереса к нему со стороны "ПСЖ". Он подтвердил, что хочет остаться. Это было важно для меня. Есть еще много вещей, которым могу научиться у него. Переход в "ПСЖ"? На данный момент, это не моя цель.