Антуан Гризманн: "Думаю, я на одном уровне с Месси и Роналду"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн считает, что не уступает по своему уровню Лионелю Месси и Криштиану Роналду. По его словам, последние выступления это доказывают.

– Думаю, сейчас я воспринимаюсь на уровне Месси и Роналду, – цитирует AS Гризманна. – Есть еще много молодых игроков, например, Неймар и Мбаппе. Но я знаю, что нужно продолжать расти. Моя цель – титулы, а победа на чемпионате мира исполнила мечту детства. Было здорово с клубом выиграть Лигу Европы. Хочется продолжать в том же духе.

Жаль, что не попал в число претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА. Странно, что там не оказалось французов вообще. Но я всегда считал "Золотой мяч" более престижным. Хочется претендовать на него.