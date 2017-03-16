Антуан Гризманн: "Должно совпасть много факторов, чтобы я ушел из "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн подчеркнул, что на данный момент не думает о смене клубной прописки. По словам форварда, для перехода должно совпасть большое количество факторов. Ранее сообщалось, что летом 25-летний француз может перейти в "Манчестер Юнайтед".

- Меня связывает контракт с "Атлетико", - приводит Beinsports слова Гризманна. - Для трансфера должно поступить предложение, мадридцы должны хотеть отпустить меня, а также я должен иметь желание уйти. Для этого должно совпасть большое количество факторов. Я уже говорил о том, что мне и моей семье комфортно в Мадриде, что самое главное.