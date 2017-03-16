22:07 | ФУТБОЛ — Испания
Газета № 6704 от 16.03.2015

Антуан Гризманн: "Должно совпасть много факторов, чтобы я ушел из "Атлетико"

0
0
0
0

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн подчеркнул, что на данный момент не думает о смене клубной прописки. По словам форварда, для перехода должно совпасть большое количество факторов. Ранее сообщалось, что летом 25-летний француз может перейти в "Манчестер Юнайтед".

- Меня связывает контракт с "Атлетико", - приводит Beinsports слова Гризманна. - Для трансфера должно поступить предложение, мадридцы должны хотеть отпустить меня, а также я должен иметь желание уйти. Для этого должно совпасть большое количество факторов. Я уже говорил о том, что мне и моей семье комфортно в Мадриде, что самое главное.

0
0
0
0

Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...