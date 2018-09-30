Антуан Гризманн: "Болельщики не должны относиться всерьез к нашим перепалкам с Рамосом"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн призвал не воспринимать всерьез его словесную перепалку с защитником "Реала" Серхио Рамосом. Испанец ранее заявил, что французу нужно быть скромнее в заявлениях, которые касаются его притязаний на "Золотой мяч".

– Рамос – мой друг, – цитирует A Bola Гризманна. – В футболе нужны яркие моменты, и болельщики не должны серьезно относиться к таким ситуациям. Я уважаю Рамоса. Он все выиграл. Мне тоже порой нравится кусать соперников, я не против провокаций.