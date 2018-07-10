18:11 | Футбол — Испания

Антонио Адан стал вратарем "Атлетико"


Вратарь "Бетиса" Антонио Адан перешл в "Атлетико", информирует официальный сайт мадридского клуба. Соглашение с 31-летним голкипером рассчитано на два сезона.

В "Атлетико" Адан станет конкурентом для Яна Облака, который входит в сферу интересов нескольких европейских клубов.

В минувшем сезоне Адан провел в чемпионате Испании 30 матчей, в которых пропустил 52 мяча.

К комментариям
0
Материалы других СМИ