Антонио Адан стал вратарем "Атлетико"

Вратарь "Бетиса" Антонио Адан перешл в "Атлетико", информирует официальный сайт мадридского клуба. Соглашение с 31-летним голкипером рассчитано на два сезона.

В "Атлетико" Адан станет конкурентом для Яна Облака, который входит в сферу интересов нескольких европейских клубов.

В минувшем сезоне Адан провел в чемпионате Испании 30 матчей, в которых пропустил 52 мяча.