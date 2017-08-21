Андухар Оливер: "Рамос был удален справедливо"

Бывший судья международной категории испанец Андухар Оливер считает, что защитник "Реала" Серхио Рамос был справедливо удален в матче 1-го тура чемпионата Испании с "Депортиво" (3:0). Испанский защитник на 92-й минуте встречи получил вторую желтую карточку после стычки с Фабианом Шером.

- Вполне справедливая желтая карточка и, следовательно, удаление, - цитирует Marca Оливера. - Помощник главного арбитра хорошо видел момент и подсказал Гонсалесу Гонсалесу, который в итоге принял правильное решение.

Трансляция матча "Депортиво" - "Реал"