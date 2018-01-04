Андрей Рублев: "В споре между Роналду и Месси выберу Криштиану"

Россиянин Андрей Рублев отметил, что считает Криштиану Роналду и Лионеля Месси отличными футболистами. Теннисист также добавил, что в споре между двумя форвардами выберет португальца.
– Роналду и Месси – отличные футболисты, но если мне нужно выбрать одного, то я остановлюсь на Криштиану, - цитирует Marca Рублева.
dominels.ru
Не пойму, он г е й чтоли ? Выбирает по какому принципу?
21:55
sidnet78
или рублёв к своим тянется?
21:18
sidnet78
А россиянин Петрович выберет водку, можно и без закуски
21:15