20:23 | Футбол — Испания

Андрей Рублев: "В споре между Роналду и Месси выберу Криштиану"

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Россиянин Андрей Рублев отметил, что считает Криштиану Роналду и Лионеля Месси отличными футболистами. Теннисист также добавил, что в споре между двумя форвардами выберет португальца.

– Роналду и Месси – отличные футболисты, но если мне нужно выбрать одного, то я остановлюсь на Криштиану, - цитирует Marca Рублева.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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dominels.ru

Не пойму, он г е й чтоли ? Выбирает по какому принципу?

21:55

sidnet78

или рублёв к своим тянется?

21:18

sidnet78

А россиянин Петрович выберет водку, можно и без закуски

21:15