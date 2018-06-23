Андрей Лунин: "Я отклонил три тысячи предложений, чтобы играть в "Реале"

Новичок "Реала" Андрей Лунин признался, что отклонил много предложений, чтобы перейти в мадридский клуб. 19-летний украинский вратарь отметил, что давно мечтал сыграть в "Реале".

– Я отклонил три тысячи предложений, чтобы играть в Мадриде, – цитирует Marca Лунина. – Это была моя мечта, и дело не в деньгах. Я публично говорил об этом журналистам у себя на родине. Давно болею за "Реал".

Сейчас я не думаю о том, чтобы стать первым вратарем "Реала". Но хочется закрепиться на долгие годы в Мадриде и выиграть здесь трофеи.