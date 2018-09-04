Андрей Лунин: "Куртуа и Навас? Со всеми можно конкурировать"

Голкипер "Реала" Андрей Лунин, который выступает на правах аренды за "Леганес", сказал, что в будущем хочет составить конкуренцию голкиперам "королевского клуба" Тибо Куртуа и Кейлору Навасу.
- Как вы отреагировали на трансфер Куртуа?
– У меня появилась возможность потренироваться с Куртуа, увидеть на его фоне свой уровень и взять себе что-то полезное. Не вижу в этом ничего плохого.
- На данный момент вам реально конкурировать с вратарями уровня Наваса и Куртуа?
– Со всеми можно. Только нужно время и упорство, - цитирует вратаря Tribuna.com.
В нынешнем сезоне 19-летний украинец пока не играл в официальных матчах. В "Реал" он перешел из "Зари".
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https://ua.tribuna.com/tribuna/blogs/football_lemderg/2159256.html