Андрей Лунин: "Куртуа и Навас? Со всеми можно конкурировать"

Голкипер "Реала" Андрей Лунин, который выступает на правах аренды за "Леганес", сказал, что в будущем хочет составить конкуренцию голкиперам "королевского клуба" Тибо Куртуа и Кейлору Навасу.

- Как вы отреагировали на трансфер Куртуа?

– У меня появилась возможность потренироваться с Куртуа, увидеть на его фоне свой уровень и взять себе что-то полезное. Не вижу в этом ничего плохого.

- На данный момент вам реально конкурировать с вратарями уровня Наваса и Куртуа?

– Со всеми можно. Только нужно время и упорство, - цитирует вратаря Tribuna.com.

В нынешнем сезоне 19-летний украинец пока не играл в официальных матчах. В "Реал" он перешел из "Зари".