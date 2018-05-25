Андрей Канчельскис: "Никогда не признаю, что Роналду сильнее Месси"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис в интервью "СЭ" высказал мнение, что форвард "Реала" Криштиану Роналду никогда не встанет в один ряд с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси.



– Если "Реал" выиграет Лигу чемпионов в третий раз подряд, признаете, что Роналду сильнее Месси?

– Никогда! Вот здесь я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что Месси для меня всегда будет лучше Роналду. Португалец никогда его не превзойдет и даже не встанет с ним в один ряд. Месси универсальнее, креативнее, оригинальнее. Да просто сильнее. И точка! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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