Андрей Канчельскис: "Никогда не признаю, что Роналду сильнее Месси"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис в интервью "СЭ" высказал мнение, что форвард "Реала" Криштиану Роналду никогда не встанет в один ряд с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси.
– Если "Реал" выиграет Лигу чемпионов в третий раз подряд, признаете, что Роналду сильнее Месси?
– Никогда! Вот здесь я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что Месси для меня всегда будет лучше Роналду. Португалец никогда его не превзойдет и даже не встанет с ним в один ряд. Месси универсальнее, креативнее, оригинальнее. Да просто сильнее. И точка! (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полная версия интервью Андрея Канчельскиса - скоро на sport-express.ru
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Манчестер Юнайтед
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Андрей Канчельскис
achuburov
КриРо себя сделал. А у Месси толант. Разные вещи. И да, коньчельских чёт надоел
19:22
SergeyKa
Согласен с Канчельскисом полностью.
19:19
баламошка
Да им до лампочки обоим до тебя, Кристинку цвет своих труселей больше волнует)
19:09