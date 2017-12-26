Андрес Иньеста: "Знаю, где находится Месси на поле, даже не видя его"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста отметил, что они с нападающим Лионелем Месси понимают друг друга без слов. Он также добавил, что всегда знает, где аргентинец находится на поле, даже если не видит его.

– Мы с Месси понимаем друг друга без слов. Мы провели вместе практически всю карьеру, мы прекрасно знаем друг друга: движения одного и другого, как все происходит, как и где каждый из нас получает мяч, – приводит Marca слова Иньесты. – Наша футбольная связь становится все сильнее. Я знаю, где он находится на поле, даже если не вижу его, и где он может появиться в следующий момент.

Это все происходит само собой. Возможно, сказалось не только врожденное чувство понимать партнеров по команде, но и многолетняя игра вместе.

Напомним, что Иньеста и Месси вместе выступают за каталонский клуб с 2003 года.