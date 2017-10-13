Андрес Иньеста: "Я бы никогда не подумал обмануть "Барселону"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста отметил, что не собирался уходить из каталонского клуба, с которым заключил пожизненный контракт. По словам испанца, он еще несколько лет может отыграть на высоком уровне.

– Я хочу еще несколько лет играть в "Барселоне", – цитирует sport.es 33-летнего хавбека. – Не знаю, как буду ощущать себя через несколько месяцев, но на данный момент все хорошо. Надеюсь, так оно и будет продолжаться. Очень благодарен клубу за то, что он сделал ставку на меня. Непросто так сильно доверять одному человеку. Но нам с "Барселоной" было хорошо вместе, и я не вижу, что могло бы этому помешать.

Иногда в разных заявлениях возникали неоднозначные моменты, которые приводили к недоразумениям. Но мы пришли к соглашению. Когда обе стороны хотят одного, нет причин не договориться. Люди хорошо меня знают. Я бы никогда не подумал обмануть "Барселону".