Андрес Иньеста: "Я буду в "Барселоне" до тех пор, пока мое тело и сознание не скажут: "Хватит"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста продлил контракт с клубом, который рассчитан до конца карьеры. По его словам, это особенный день для него.

- Это особенный день для меня, - цитирует пресс-служба "Барселоны" Иньесту. - Потому что я остаюсь дома. Я хочу продолжать делать важные вещи здесь. Я буду здесь до тех пор, пока мое тело, мое сознание и весь я не скажут: "хватит". Я надеюсь, что этого не будет очень долгое время. Я могу только поблагодарить клуб и болельщиков за все, что они делают для меня.