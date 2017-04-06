Андрес Иньеста: "В этом сезоне "Барселона" может остаться без титулов"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста отметил важность победы в матче 33-го тура чемпионата Испании над "Реалом". По словам хавбека, только в этом случае каталонцы смогут побороться за чемпионство.

- "Барселона" уступила "Депортиво", сыграла вничью с "Лас-Пальмасом". Чтобы рассчитывать на чемпионство нам необходимо обыграть "Реал", - приводит Marca слова Иньесты. - Я переживал не самый простой период, но он закончился.

Я доволен происходящим. Сезон проходит не гладко. "Барселона" до сих пор участвует во всех турнирах, но может остаться без титулов, если не сделает все правильно.