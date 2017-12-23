Андрес Иньеста: "Сомневаюсь, что "Реал" выбыл из чемпионской гонки"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста после матча 17-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (3:0) подчеркнул, что каталонцы не спешат думать о победе в турнире. Хавбек не сомневается в том, что мадридцы поборются за чемпионство, потому что командам предстоит провести много игр.

– "Барселона" сделала еще один шаг вперед, набрав три очка. Но впереди еще много матчей, поэтому я сомневаюсь, что "Реал" выбыл из чемпионской гонки, – приводит AS слова Иньесты. – Мы понимаем, что в футболе может случиться все что угодно.

До перерыва у соперника были опасные голевые моменты, но мы не сомневались, что наши моменты еще впереди. Во втором тайме все сложилось хорошо. Мы открыли счет и довели матч до победы.