10:28 | ФУТБОЛ — Испания

Андрес Иньеста: "Сомневаюсь, что "Барселона" изменит игровой стиль"

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Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста уверен, что команда будет верна своим традициям и продолжит демонстрировать зрелищную игру. По словам хавбека, назначение Луиса Энрике на пост главного тренера не изменило стиль футбола сине-гранатовых.

- Сомневаюсь, что стиль игры "Барселоны" претерпит изменения, - приводит Mundo Deportivo слова Иньесты. - Можно играть по-разному с разным составом. Не всегда удается стабильно находиться в одной форме. Но я уверен, что философия игры сине-гранатовых не изменится.

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