 Андрес Иньеста: "Реал" был немного лучше и заслуженно стал чемпионом". ФУТБОЛ - Испания. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
23:31 21 мая | ФУТБОЛ — Испания

Андрес Иньеста: "Реал" был немного лучше и заслуженно стал чемпионом"

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Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста после победы в матче 38-го тура чемпионата Испании против "Эйбара" (4:2) отметил, что каталонцы были недостаточно стабильны в этом сезоне. Напомним, "Барселона" заняла второе место, уступив чемпионство "Реалу".

Мы выиграли матч, но не титул, – отметил Иньеста в эфире BeIN. – Чтобы стать чемпионами, нам не хватило стабильности. Нам не хватило всего трех очков. Очень жаль. Сегодня, несмотря не победу, не все зависело от нас. Мы сделали все, что смогли. Однако уступили команде, которая была немного лучше и заслуженно завоевала титул.

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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rob3906

Ну низзя так говорить! Надо, как президент клуба, говорить, что всё это происки врагов независимости Каталонии.

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