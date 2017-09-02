Андрес Иньеста: "Прогресс Асенсио - это хорошо для испанского футбола"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста рад прогрессу партнера по сборной Испании Марко Асенсио. Хавбек "Реала" на старте сезона забил четыре мяча в пяти играх.

– Тот факт, что он в сборной, говорит сам за себя, – цитирует AS Иньесту. – Его игра не стала неожиданностью. Это очень важно для такой команды, как "Реал", потому что за ним давно следят. Это хорошая новость для испанского футбола. Надеюсь, мы будем наслаждаться его игрой в сборной много лет.

Думаю, болельщики в матче с Италией заполнят весь стадион. Они знают, что поставлено на карту. Я не сомневаюсь в их поддержке. Мы итальянцев хорошо знаем, но каждая игра не похожа на предыдущую.