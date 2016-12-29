Андрес Иньеста: "Пока не думаю о завершении карьеры"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста отметил, что пока не собирается заканчивать карьеру. Однако, по его словам, в будущем он хотел бы работать в каталонском клубе.

- Думаю ли я о том, с чем будет связана моя жизнь по окончании карьеры и что лучшие футбольные дни позади? На самом деле, нет, - цитирует Иньесту официальный сайт клуба. - Иногда в жизни с тобой происходит одно, а в другие дни что-то другое. В настоящий момент я думаю о том, что я буду делать. Знаю точно, что так или иначе я буду связан с футболом.

- Хотели бы и дальше связать свою жизнь с "Барселоной"?

- Да, конечно. Но только будущее покажет, что будет. Сейчас я не в том положении, чтобы говорить о том, кем я хочу быть. Однако я хочу остаться в "Барсе". Поэтому будем на это надеяться. Тем не менее, на данный момент это еще отдаленная перспектива.