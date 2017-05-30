Андрес Иньеста: "Перед продлением контракта с "Барселоной" мне нужно хорошо подумать"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста отметил, что не намерен спешить с вопросом продления контракта с каталонским клубом. Действующее соглашение игрока истекает летом 2018 года. 33-летний футболист является воспитанником "Барсы" и находится в клубе с 1996 года.

- Вопрос продления контракта не состоит в финансовых условиях, - приводит Onda Cero слова Иньесты. - Но есть несколько моментов в моей личной жизни. Кроме того, мне было несколько тяжело в прошлом сезоне. Я никогда не говорил, что не продлю контракт с "Барсой", но мне нужно много обдумать. Должен понять свое состояни и предложение клуба.