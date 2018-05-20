Андрес Иньеста – о последнем матче за "Барселону": "Испытываю много эмоций"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста признался, что испытывает много разных эмоций перед последним матчем в футболке сине-гранатовых. Сегодня каталонцы в игре 38 тура чемпионата Испании примут на своем поле "Реал Сосьедад". Ранее 34-летний полузащитник объявил, что уйдет из клуба по окончанию сезона.

- Сегодня последний матч с моими ребятами, - написал в своем Твиттере Иньеста. - Испытываю много эмоций, но с гордостью переживаю этот момент. "Барселона" навсегда!

Иньеста играл за каталонский клуб с 2002 года. Вместе с сине-гранатовыми полузащитник выиграл 32 титула.

Ранее сообщалось, что испанец может продолжить карьеру игрока в Японии или Китае, а также стать помощником главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолы.