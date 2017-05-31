Андрес Иньеста: "Надеюсь, Вальверде поможет "Барселоне" добиться успеха"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста уверен, что Эрнесто Вальверде ждет успех у руля каталонцев. В начале этой неделе 53-летний испанец подписал двухлетний контракт с сине-гранатовыми.

- Я не знал о назначении Вальверде, пока о нем не объявили, - цитирует Sky Sports Иньесту. - Я говорил с ним несколько раз, но не много. Считаю, что у него отличная тренерская команда, которая упорно трудится, и, надеюсь, у него есть удача, что позволит нам добиться успеха. Переход в "Барселону" - еще один шаг вперед для него.